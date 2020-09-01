ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пьяный иностранец снес летнее кафе с людьми на Бессарабке (видео)

Автор: Анна Шиканова

Водитель влетел в летнюю площадку кафе, где были люди

В Киеве произошло серьезное ДТП – в самом центре столицы водитель влетел в летние столики, где в это время находились посетители.

Как рассказали очевидцы, в момент ДТП на летней площадке находились люди, а водитель автомобиля Volkswagen имел признаки алкогольного опьянения. По данным сообщества "Киев Оперативный", авария произошла на Бессарабке, по улице Бассейной.

В столичной полиции сообщили, что водитель – мужчина, 1991 года рождения, гражданин другой страны. На месте происшествия он прошел освидетельствование на драгере и по предварительным данным, он не был пьян. Точные данные будут известны только после завершения экспертизы.

Самые читаемые новости

Как объяснил водитель полиции, он не справился с управлением автомобилем и именно поэтому произошло ДТП.

Также появились данные о пострадавших. Врачи госпитализировали 35-летнего мужчину, посетителя кафе. У него диагностировали телесные повреждения различной тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит ограничение свободы сроком на три года с лишением прав.

Напомним, ранее мы писали о том, что Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП под Киевом.

А также рассказывали о том, что появились новые данные о ДТП с майором, который сбил девушек-курсанток.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПавария