У Києві водій трамвая зомлів прямо під час руху: в кабіні було +47

Повідомляється, що водія рятували водою і таблетками.

Зауважується, що в кабіні громадського транспорту термометр показував цілих +47 градусів.

Також в мережі опублікували фото з місця інциденту.

У Києві водій трамвая знепритомнів під час руху через спеку (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)

Як звернув увагу киянин Олег Васильєв у своєму Facebook, у столиці водіям у кабіни обіцяють поставити вентилятори не раніше, ніж восени. А до тих пір залишається високий ризик повторних ексцесів через спекотну погоду.

"У "Київпастрансі" все стабільно... Ніхто не думає ані про здоров'я водіїв, ані про комфорт пасажирів. Кажуть, що водіям у кабіну поставлять вентилятори, але це буде максимум восени... А поки нехай все літо працюють до втрати свідомості", - обурюється він.

У Києві водій трамвая знепритомнів через спеку (фото: facebook.com/Kiev.transport.community)

У мережі в коментарях уточнюють, що водієві стало погано у вагоні трамвая №3. Також пишуть про те, що подібна проблема спостерігається на багатьох маршрутах, і в різному громадському транспорті.