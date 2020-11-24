ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві водій таксі збив на переході людину (відео)

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 09:57
У Києві водій таксі збив на переході людину (відео)
У Києві на Березняках збили людину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві водій таксі не помітив пішохода і наїхав на нього

У Києві водій таксі на пішохідному переході збив людину. Аварія сталася на Березняках, за адресою проспект Тичини П. 16/2. Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували у лікарню, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Сьогодні вночі, водій таксі не помітив чоловіка на пішохідному переході і збив, постраждалого госпіталізували з серйозними травмами", - сказано в повідомленні.

У ролику можна побачити, як чоловік переходить дорогу на пішохідному переході і в нього врізається машина таксі.

У Києві таксист наїхав на людину

В коментарях українці відреагували на ДТП. Деякі зазначили, що чоловік навіть голови не повернув, щоб подивитися на дорогу.

  • Замість острівців безпеки краще б освітлення на пішохідних робили б, і дешевше і дійсно рятує життя.
  • Переходун навіть не хотів головоньку повернути. Ось і підсумок. Вночі в капюшоні...
  • Ну і скажіть мені тепер, чи потрібні світловідбиваючі жилети???? Так от, панове жлоби, потрібні! Для вашого ж власного життя..
  • А пішохід не дивиться по сторонах? Невже не зрозуміло, що в таку погоду в світлі фар нічого не видно?!
  • Обидва винні. Я досі дивуюся дивлячись як деякі переходять дорогу. Як вони взагалі змогли дожити до сьогоднішнього дня?

Як ми писали раніше, у Києві сталася ДТП на Окружній, яка забрала життя працівниці школи і ще однієї жінки.

Раніше в Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання надіти маску.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ДТП

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся