У Києві водій таксі збив на переході людину (відео)

У Києві водій таксі не помітив пішохода і наїхав на нього
У Києві водій таксі на пішохідному переході збив людину. Аварія сталася на Березняках, за адресою проспект Тичини П. 16/2. Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували у лікарню, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"Сьогодні вночі, водій таксі не помітив чоловіка на пішохідному переході і збив, постраждалого госпіталізували з серйозними травмами", - сказано в повідомленні.
У ролику можна побачити, як чоловік переходить дорогу на пішохідному переході і в нього врізається машина таксі.
У Києві таксист наїхав на людину
В коментарях українці відреагували на ДТП. Деякі зазначили, що чоловік навіть голови не повернув, щоб подивитися на дорогу.
Як ми писали раніше, у Києві сталася ДТП на Окружній, яка забрала життя працівниці школи і ще однієї жінки.
Раніше в Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання надіти маску.