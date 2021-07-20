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У Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в ДТП: відео гонок

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Києва, Вівторок 20 липня 2021 12:31
У Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в ДТП: відео гонок Колаж РБК-Україна: у Києві сталася ДТП після того, як водій влаштував "шашки" на дорозі
Автор: Світлана Мащенко

У Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" на дорозі, які закінчилися ДТП. Тепер водій постраждалого авто просить впізнати гонщика, який ігнорує ПДР.

Відео з реєстратора з'явилося в Facebook.

Автор відео каже, що інцидент трапився 19 липня на проспекті Миколи Бажана (Харківський масив).

"Вчора якийсь тип на Honda Legend (AA7717TB) підрізав дівчину на Acura (без поворотника, витормозив). До цього, зі слів свідків, він грав у "шашки" на Бажана. Це спровокувало ДТП з чималим збитком. Може хто знає цього гонщика?" - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що "дата на реєстраторі не виставлена".

Вчора якийсь тип на # Honda # Legend # AA7717TB підрізав дівчину на # Acura (без поворотника, витормозив). До цього, зі слів свідків, він грав у "шашки" на Бажана. Це спровокувало ДТП з чималим збитком. Може хто знає цього гонщика? P. S: дата на реєстраторі не виставлена

Posted by Київ Оперативний on Monday, July 19, 2021

Відео: у Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Цікаво, що в коментарях користувачі кажуть, що автор відео сама винна в тому, що створила аварійну ситуацію.

"Як на мене - топікстартер сама його різанула при перестроюванні з 2 в 3. Також автору не завадило б глибше вникнути в ПДР і гальмувати в своїй смузі", - написав один з користувачів.

"Перебудувалася, не подивилася в дзеркало, підрізала акорд. Він акуратненько обігнав її, пригальмував, показав поворотником, за що "карає", навіть вікно відкрив, щоб сказати пару ласкавих, а Василіса знову, не дивлячись в дзеркало ломанулась в інший ряд. Ось результат..." - вказав коментатор.

Раніше ми писали, що українська телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП у Києві.

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