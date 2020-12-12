У Києві водій іномарки на літній гумі промчав по ожеледі і зніс все на шляху (відео)

Ожеледиця з українських доріг останні кілька днів не сходить, на дорогах вже сталося багато аварій, а на узбіччі - травм пішоходів. Попри численні заклики рятувальників, деякі водії все ж не дотримуються правил. Так, у суботу, 12 грудня, в Оболонському районі Києва водій Audi потрапив у ДТП через погодні умови та незмінену гуму на автівці.

Як повідомляє "Київ Оперативний", водій вилетів з дороги на узбіччя біля ТРЦ Dream Town. Автівка знесла на своєму шляху все: і стовпчики, і паркан, а також протаранила три припарковані машини.

Зупинитися некерованому авто вдалося лише, коли воно врізалося у дерево. На місце ДТП свідки викликали поліцію і "швидку". Водія нібито госпіталізували. На відео видно, що його авто внаслідок аварії розтрощене вщент.

У коментарях до публікації свідки пишуть, що нібито на Audi була літня гума, яка в ожеледь вкрай небезпечна. Це, припускають, і призвело до аварії.

"Метрів 20 некерована Audi мчала узбіччям, де на її шляху зустрілися стовпчики, паркан і три припаркованих авто, зупинитися змогла тільки в дереві", - йдеться в повідомленні.

Неконтрольоване авто знесло все на шляху (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду.

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