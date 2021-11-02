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У Києві водій на великій швидкості катав чоловіка на даху авто: відео обурило мережу

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 15:45
У Києві водій на великій швидкості катав чоловіка на даху авто: відео обурило мережу Водій у Києві ганяв з чоловіком на даху авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій на Mitsubishi Outlander ганяв вулицями з чоловіком на даху. Відео у мережі викликало хвилю негативу.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався вночі 2 листопада.

Зокрема, судячи з відео, ймовірно, друг власника авто заліз на дах та тримався руками за відкритий люк, а всередині перебували двоє чоловіків, які веселилися.

Також, водій авто їхав на великій швидкості та показував всім непристойні знаки

Окрім того, водій "грав у шашки", чим міг створити серйозну аварію.

У коментарях користувачі обурені та пишуть, що за подібні вчинки потрібно виписувати штрафи.

  • Погралися, але це небезпечні ігри. Потім ще й дах рихтувати та полірувати доведеться;
  • Мабуть, п'яні були, бо тверезі б такого не зробили;
  • За те потрібно штрафувати та саджати, вбивають один одного;
  • Про що вони думали, коли це робили.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові водій "євробляхи" влаштував розбірки з поліцією.

Також ми писали, що у Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски.

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