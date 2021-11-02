У Києві водій на великій швидкості катав чоловіка на даху авто: відео обурило мережу

Водій у Києві ганяв з чоловіком на даху авто (колаж РБК-Україна)

У Києві водій на Mitsubishi Outlander ганяв вулицями з чоловіком на даху. Відео у мережі викликало хвилю негативу.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".