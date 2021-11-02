У Києві водій на великій швидкості катав чоловіка на даху авто: відео обурило мережу
У Києві водій на Mitsubishi Outlander ганяв вулицями з чоловіком на даху. Відео у мережі викликало хвилю негативу.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався вночі 2 листопада.
Зокрема, судячи з відео, ймовірно, друг власника авто заліз на дах та тримався руками за відкритий люк, а всередині перебували двоє чоловіків, які веселилися.
Також, водій авто їхав на великій швидкості та показував всім непристойні знаки
Окрім того, водій "грав у шашки", чим міг створити серйозну аварію.
У коментарях користувачі обурені та пишуть, що за подібні вчинки потрібно виписувати штрафи.
- Погралися, але це небезпечні ігри. Потім ще й дах рихтувати та полірувати доведеться;
- Мабуть, п'яні були, бо тверезі б такого не зробили;
- За те потрібно штрафувати та саджати, вбивають один одного;
- Про що вони думали, коли це робили.
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