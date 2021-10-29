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У Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 21:03
У Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски Троє молодиків жорстоко побили таксиста у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Троє молодиків у Києві жорстоко побили 26-річного таксиста, який попросив їх вдягнути маски. Зокрема, після цього нападники погрожуючи вбивством, змусили потерпілого відвезти їх у Бровари.

Про це повідомили в Telegram-каналі PavlovskyNews.

За словами таксиста Романа, його викликали 29 жовтня о 6:00 через сервіс таксі "Uber" на Майдан Незалежності. Він зазначає, що пасажирів було троє, але вони були без захисних масок, тому він попросив, щоб вони їх одягнули.

Однак, в той момент один із чоловіків розізлився та почав душити таксиста. Коли чоловік вибрався з авто, молодики жорстоко його побили.

Потім вони погрожуючи вбити, змусили чоловіка безплатно відвезти їх у Бровари. Тому, коли потерпілий повернувся в столицю, звернувся до медиків. У лікарні в нього діагностували струс мозку та перелом верхньої щелепи.

Окрім того, таксист уже звернувся в поліцію.

У компанії Uber заявили, що нададуть інформацію про трьох пасажирів лише на запит правоохоронців.

У Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маскиУ Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маскиТроє молодиків жорстоко побили таксиста у Києві через прохання одягнути маски (t.me/pavlovskynews)

Раніше ми повідомляли, що на відому модель з Дніпра напав таксист Bolt, який вдарив її по голові.

Також ми писали, що у Дніпрі таксист вигнав жінку з авто за те, що вона попросила його надягнути маску.

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