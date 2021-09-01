RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві власник 5-кімнатного житла зробив з нього 7 квартир-"рукавичок": продає по 57 тис. доларів

Автор: Людмила Жукова

У Києві володар житла площею 130 квадратних метрів (5 кімнат) вирішив влаштувати бізнес і зробив з нього сім смарт-квартир. Сусіди чоловіки прийшли в гнів від цього.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

З чого все почалося

Дворівнева квартира на дев'ятому поверсі площею 130 квадратних метрів розташована в багатоповерховому ЖК на вулиці Данченка 28б. Власник вирішив зробити з неї 7 маленьких квартир і навіть виставив їх на продаж. За одне житло він просить 57 тисяч доларів.

Сусіди в гніві

Сусіди знизу такому рішення чоловіка зовсім не раді, адже їх почали затоплювати зверху. Річ у тому, що в кожній квартирі тепер окремий санвузол, а така споруда - незаконна. Людей знизу просто заливає. Відзначається, що за планом поверхів над сусідом знизу повинна бути дворівнева п'ятикімнатна квартира під номером 188. А за даними реєстру нерухомого майна: тут вже сім окремих будинків- 188 а, б, в і так далі.

Мешканці будинку зібралися з протестом проти такого хитрого рішення. Як виявилося, офіційно власник дворівневої квартири - товариство з обмеженою відповідальністю. Так, квартиру-"рукавичку" вже виставили на продаж, так зване смарт-житло площею 26 квадратних метро господар оцінив у 57 тисяч доларів. Після протесту мешканців будинку квартири з продажу прибрали.

Як ми раніше писали, в Києві продають квартиру-"комору" за 33 тис. доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ