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У Києві під виглядом сантехніків орудують домушники: будьте обережні (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дніпровському районі з'явилася нова схема крадіжок у квартирах. Тепер злодії намагаються потрапити у будинки представляючись сантехніками.

Про це повідомили у Fаcebook-спільноті NEW Русанівка.

Так, поштові скриньки мешканців столиці закидали папірцями з оголошенням про ремонт труб. Киян закликають бути обмеженими, адже це грабіжники.

"Шановні мешканці Русанівки. Будьте обережні. У поштові скриньки поклали папірці з послугою чищення труб – це "домушники". Попередьте літніх сусідів, щоб не велися на це", – написала киянка Яна.

Також у "оголошенні" пише, що у зв'язку з численними засміченнями каналізації в будинку "проводиться внутрішня обробка зливів у ванних кімнатах, раковин та унітазів без зняття труб".

До того ж такі оголошення про необхідність записатися на послугу чищення труб з'явилися біля кожного під'їзду на Русанівці.

У Києві орудують злодії під виглядом сантехніків (facebook.com/groups/NewRusanovka)

Окрім того, користувачі розповіли, що телефонували шахраям, аби запитати, чому сусіди у будинках скаржаться на крадіжки. У компанії заявили, що до шахрайства вони нібито не причетні.

"Сантехніки" також називали киянам різні назви своєї фірми, відомості про які взагалі відсутні.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному серійний грабіжник обчистив 9 садочків та виносив навіть продукти, змішувачі та градусник.

Також ми писали, що у Києві чоловік намагався наздогнати злодіїв та впав на дах гаража.

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злодій