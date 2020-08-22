ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе: надругательство над памятью (фото)

Киев, Суббота 22 августа 2020 19:40
В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе: надругательство над памятью (фото)
В Киеве вандалы хотели разрушить скульптуру о Голодоморе (фото: facebook.com/HolodomorVictimsMemorial)
Автор: Владимир Костырин

Один из главных символов музея Голодомора демонтировали для реставрации

В Киеве вандалы на территории Национального музея Голодомора-геноцида осквернили скульптуру "Горькая память детства" в виде девочки с колосками пшеницы.

Инцидент произошел ночью 22 августа, и после происшествия один из главных символов Музея демонтировали для проведения реставрации. Об этом передали на сайте музея Голодомора.

Отмечается, что на самой скульптуре, к счастью, повреждений нет.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Все детали и обстоятельства досадного инцидента выясняются.

По словам гендиректора музея Олеси Стасюк, этот случай вандализма является "недопустимым актом надругательства над памятью целой нации".

"Культура нации строится на фундаменте исторической памяти. Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего... Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", - заявила она.

В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе: надругательство над памятью (фото)В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе: надругательство над памятью (фото)

В Киеве вандалы пытались разрушить скульптуру о Голодоморе (фото: holodomormuseum.org.ua)

Ранее сообщалось, что в Полтаве вандал попал на видео во время разгрома памятника воинам АТО.

Напомним, что пару лет назад под Киевом подожгли мемориал жертвам Голодомора.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевГолодомор
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь