В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе: надругательство над памятью (фото)

В Киеве вандалы хотели разрушить скульптуру о Голодоморе (фото: facebook.com/HolodomorVictimsMemorial)

Один из главных символов музея Голодомора демонтировали для реставрации

В Киеве вандалы на территории Национального музея Голодомора-геноцида осквернили скульптуру "Горькая память детства" в виде девочки с колосками пшеницы.

Инцидент произошел ночью 22 августа, и после происшествия один из главных символов Музея демонтировали для проведения реставрации. Об этом передали на сайте музея Голодомора.

Отмечается, что на самой скульптуре, к счастью, повреждений нет.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Все детали и обстоятельства досадного инцидента выясняются.

По словам гендиректора музея Олеси Стасюк, этот случай вандализма является "недопустимым актом надругательства над памятью целой нации".

"Культура нации строится на фундаменте исторической памяти. Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего... Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", - заявила она.

В Киеве вандалы пытались разрушить скульптуру о Голодоморе (фото: holodomormuseum.org.ua)

Ранее сообщалось, что в Полтаве вандал попал на видео во время разгрома памятника воинам АТО.

Напомним, что пару лет назад под Киевом подожгли мемориал жертвам Голодомора.