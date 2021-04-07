У Києві уточнили, коли почнуть відключати опалення

"Відключення тепла в Києві почнуть з 10 квітня ", - заявив Кличко.

Він також нагадав, що будь-яка будинкова громада за бажанням може не чекати 10 числа, а відключити батареї раніше. При цьому таке рішення мають приймати самі мешканці будинку на загальних зборах. Відповідний протокол необхідно подати теплопостачальній компанії.

Що стосується соціальних об'єктів, включаючи лікарні, то їх будуть відключати від опалення тільки за заявками керівників. У дитсадках і школах тепло відключатимуть планово попри дистанційне навчання, яке ввели у зв'язку з жорстким локдауном.

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