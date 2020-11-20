ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві встановили Хрест у пам'ять про жертви режиму Лукашенка (фото)

Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 22:04
У Києві встановили Хрест у пам'ять про жертви режиму Лукашенка (фото)
У Києві вшанували загиблих протестувальників в Білорусі (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Біля посольства Білорусі в Києві вшанували пам'ять загиблих протестувальників

У Києві біля посольства Білорусі встановили пам'ятний хрест, щоб вшанувати пам'ять загиблих учасників масових протестів проти президентства Олександра Лукашенка.

Акція відбулася 20 листопада навпроти входу до будівлі посольства на вулиці Михайла Коцюбинського в центрі столиці. Про це передали на Telegram-каналі "Білоруський будинок в Україні".

Хрест встановили емігранти з Білорусі, а у заході також брали небайдужі кияни.

Зазначається, що проведенню цієї акції намагалися перешкодити працівники білоруського посольства. Проте великий хрест у пам'ять про загиблих мітингувальників в Білорусі все ж був встановлений.

"Сьогодні, незважаючи на лист і перешкоди з боку посольства, було встановлено Хрест у пам'ять про жертви режиму Лукашенка разом з небайдужими українцями. Спасибі всім, хто був присутній і підтримував", - йдеться в повідомленні організаторів.

Поруч з Хрестом на гілках дерев пов'язали біло-червоні стрічки, а на саму конструкцію і біля неї поклали квіти.

У Києві встановили Хрест у пам'ять про жертви режиму Лукашенка (фото)

У Києві встановили Хрест у пам'ять про жертв режиму Лукашенка біля посольства Білорусі (фото: t.me/beldomua)

Раніше ми писали про те, що з'явилося зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальникам, якого вбили за стрічки.

Також повідомлялося, що Україна засуджує вбивство протестувальника в Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Олександр ЛукашенкоКиївпосольствоПротести у Білорусі

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся