У Києві встановлюють головну ялинку України: якою буде новорічна красуня

Київська ялинка-2020 буде заввишки 30 метрів
У Києві почали монтаж головної новорічної ялинки України - хвойну красуню встановлюють на Софійській площі в центрі столиці
Про це 27 листопада передали на Telegram-каналі "Kyiv LIVE".
Саме обладнання на площу завезли ще у четвер, а сьогодні працівники вже майже повністю спорудили основу святкового дерева, яку називають "склянкою".
Саме в ній і буде закріплена новорічна ялинка-2020.
У Києві почали встановлювати новорічну ялинку на Софійській площі (фото: t.me/K_L_I_V_E)
У цьому році київська ялинка буде штучною, а висотою сягати 30 метрів.
Дерево планують прикрасити білими та зеленими гірляндами, а також іграшками вітчизняного виробництва, на яких будуть зображені лісові образи та фігурки казкових персонажів, тварин. Сам святковий "новорічний ярмарок" на Софійській площі накриють куполом з ілюмінацією.
Організатори проекту FolksUkraine також хочуть встановити біля ялинки "інтерактивний пеньок" з дверима, на тлі якого можна буде влаштовувати яскраву фотосесію.
У цьому році через карантинні обмеження у зв'язку з коронавірусом було вирішено відмовитися від традиційних фудкортів на Софійській площі.
Зазначимо, що в деяких містах через карантин вирішили не встановлювати новорічні ялинки. Так, у Вінниці скасували головну ялинку, а святкування будуть онлайн.
Раніше ми розповідали, як збираються відсвяткувати Новий рік у Києві 2020 і які заходи потраплять під сувору заборону.