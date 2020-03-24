У Києві посилили карантин через коронавірус: усі подробиці

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня. У столиці відправили більшість людей працювати з дому, також було закрито метро та обмежено громадський транспорт. Сьогодні, 24 березня, місцева влада вирішила посилити заходи безпеки.

Відтепер в столиці не будуть працювати кіоски з шаурмою та кавою. Крім того, діє обов'язкове вдягання масок для людей, які знаходяться в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.

КМДА також заборонила реалізацію в торгових закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв. За дотримання карантину будуть стежити поліцейські.

Нагадаємо, що з 23 березня користуватися громадським транспортом можуть працівники сфер інфраструктури міста. Мова йде про тих, хто працює в лікарнях, правоохоронних органах, продовольчих магазинах і аптеках.

Міським транспортом можуть також користуватися рятувальники та фахівці, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства міста. При цьому проїзд залишається платним.

Щоб отримати спеціальні квитки для працівників керівникам підприємств необхідно звернутися в профільні департаменти КМДА.