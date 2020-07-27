У Києві на вулиці забив "гейзер": рух авто паралізовано

У Києві 27 липня сталася надзвичайна подія - прорвало трубу. Величезний "гейзер" забив після ліквідації пожежі на вулиці Туманяна в Дніпровському районі

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, гейзер вже прозвали туманянським.

"У Києві на Туманяна під час гасіння пожежі лопнула труба, утворився новий гейзер "Туманянський". Пробка", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві посеред дороги забив гейзер (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

В результаті на вулиці Туманяна утворилася пробка, десятки машин чекають ліквідації аварії. На фото з місця події видно, що на місці НП знаходяться працівники ДСНС.

Як ми раніше писали, в результаті аварії в селі Семиполки, поблизу Києва, постраждали 9 пасажирів рейсового автобуса. Ще один чоловік загинув.

Також ми повідомляли, що у Києві жінка за кермом авто скоїла наїзд на велосипедиста прямо на тротуарі. Інцидент стався вдень 23 липня на вулиці Велика Васильківська, 65, недалеко від станції метро "Олімпійська".