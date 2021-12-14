У Києві на Троєщині збоченець-іноземець чіплявся до жінок у парку

У Києві чоловік чіплявся до жінок у парку і демонстрував геніталії. Збоченця вдалося затримати - ним виявився іноземець, у якого раніше вже були проблеми з законом.
Про це 14 грудня передає Муніципальна варта Києва на сторінці в Facebook.
Інцидент стався сьогодні вранці в парку Троєщина, де неадекват показував киянкам, які просто проходили повз, свій статевий орган. Тоді мешканки столиці звернулися за допомогою до муніципалів.
На місце прибули представники варти, і незабаром виявили схожого за описом чоловіка недалеко від парку.
Повідомляється, що зловмисник, побачивши правоохоронців, спробував втекти, але його наздогнали та передали поліції.
Як з'ясувалося, ексгібіціоністом виявився громадянин Алжиру, який притягався і раніше за порушення закону.
Також представники Муніципальної варти опублікували фото затриманого.
У Києві іноземець-збоченець показував геніталії жінкам у парку (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Раніше повідомлялося, що влітку в Києві на Троєщині оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці, і тоді люди ледь не "лінчували" маніяка.
Також ми писали про те, що у вересні в Києві спіймали педофіла, який напав на дівчинку в школі - тоді з'ясувалося, що збоченець вийшов з в'язниці всього кілька днів тому, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.