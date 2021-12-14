У Києві на Троєщині збоченець-іноземець чіплявся до жінок у парку

Інцидент стався сьогодні вранці в парку Троєщина, де неадекват показував киянкам, які просто проходили повз, свій статевий орган. Тоді мешканки столиці звернулися за допомогою до муніципалів.

На місце прибули представники варти, і незабаром виявили схожого за описом чоловіка недалеко від парку.

Повідомляється, що зловмисник, побачивши правоохоронців, спробував втекти, але його наздогнали та передали поліції.

Як з'ясувалося, ексгібіціоністом виявився громадянин Алжиру, який притягався і раніше за порушення закону.

Також представники Муніципальної варти опублікували фото затриманого.

У Києві іноземець-збоченець показував геніталії жінкам у парку (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)