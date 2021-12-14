UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве на Троещине извращенец-иностранец приставал к женщинам в парке

Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина приставал к женщинам в парке и демонстрировал гениталии. Извращенца удалось задержать - им оказался иностранец, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Об этом 14 декабря передает Муниципальная стража Киева на странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня утром в парке Троещина, где неадекват показывал киевлянкам, которые просто проходили мимо, свой половой орган. Тогда жительницы столицы обратились за помощью к муниципалам.

На место прибыли представители стражи, и вскоре обнаружили похожего по описанию мужчину недалеко от парка.

Сообщается, что злоумышленник при виде правоохранителей попытался скрыться, но его догнали и передали полиции.

Как выяснилось, эксгибиционистом выявился гражданин Алжира, который привлекался и прежде за нарушение закона.

Также представители Муниципальной стражи опубликовали фото задержанного.

В Киеве иностранец-извращенец показывал гениталии женщинам в парке (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Ранее сообщалось, что летом в Киеве на Троещине обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице, и тогда люди едва не "линчевали" маньяка.

Также мы писали о том, что в сентябре в Киеве поймали педофила, напавшего на девочку в школе - тогда выяснилось, что извращенец вышел из тюрьмы всего несколько дней назад, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевТроещина