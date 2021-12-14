В Киеве на Троещине извращенец-иностранец приставал к женщинам в парке

Инцидент произошел сегодня утром в парке Троещина, где неадекват показывал киевлянкам, которые просто проходили мимо, свой половой орган. Тогда жительницы столицы обратились за помощью к муниципалам.

На место прибыли представители стражи, и вскоре обнаружили похожего по описанию мужчину недалеко от парка.

Сообщается, что злоумышленник при виде правоохранителей попытался скрыться, но его догнали и передали полиции.

Как выяснилось, эксгибиционистом выявился гражданин Алжира, который привлекался и прежде за нарушение закона.

Также представители Муниципальной стражи опубликовали фото задержанного.

В Киеве иностранец-извращенец показывал гениталии женщинам в парке (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)