В Киеве на Троещине извращенец-иностранец приставал к женщинам в парке

В Киеве мужчина приставал к женщинам в парке и демонстрировал гениталии. Извращенца удалось задержать - им оказался иностранец, у которого ранее уже были проблемы с законом.
Об этом 14 декабря передает Муниципальная стража Киева на странице в Facebook.
Инцидент произошел сегодня утром в парке Троещина, где неадекват показывал киевлянкам, которые просто проходили мимо, свой половой орган. Тогда жительницы столицы обратились за помощью к муниципалам.
На место прибыли представители стражи, и вскоре обнаружили похожего по описанию мужчину недалеко от парка.
Сообщается, что злоумышленник при виде правоохранителей попытался скрыться, но его догнали и передали полиции.
Как выяснилось, эксгибиционистом выявился гражданин Алжира, который привлекался и прежде за нарушение закона.
Также представители Муниципальной стражи опубликовали фото задержанного.
В Киеве иностранец-извращенец показывал гениталии женщинам в парке (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Ранее сообщалось, что летом в Киеве на Троещине обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице, и тогда люди едва не "линчевали" маньяка.
Также мы писали о том, что в сентябре в Киеве поймали педофила, напавшего на девочку в школе - тогда выяснилось, что извращенец вышел из тюрьмы всего несколько дней назад, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.