У Києві у терориста в банку спочатку була інша заручниця: всі подробиці

У центрі Києва виходець з Узбекистану захопив відділення банку в БЦ "Леонардо" і погрожував вибухівкою. Силовики чоловіка знешкодили і затримали, а заручницю врятували. Але, як з'ясувалося спочатку в заручниках була інша співробітниця банку.

Про це стало зрозуміло після того, як голова правління "Універсал Банку" Ірина Староминська написала пост подяки на своїй сторінці в Facebook.

Ірина подякувала директору відділення банку Наталії, яка дуже швидко зреагувала на надзвичайну ситуацію. Поки терорист розмовляв зі співробітницею фінустанови, вона запропонувала йому води.

Наталія (фото: facebook.com/irina.starominska)

Наталя встигла за цей час повідомити центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, і швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників банку.

Крім того, вона домовилася з терористом, щоб вона помінялася місцями з співробітницею банку. Терорист погодився і відпустив блондинку. Таким чином на місці заручниці виявилася Наталія.

Наталя залишилася в заручниках замість співробітниці банку (колаж: Telegram-канал PavlovskyNews)

Староминська зазначила, що Наталі довелося спілкуватися з неадекватним чоловіком 3 години. За цей час вона взяла у нього паспорт, зробила копію і переслала все це колегам.

Також терорист попросив її закласти вікна папками, щоб перекрити видимість снайперу. Староминська підкреслила, що грошей чоловік не просив.

Нагадаємо, терорист з Києва зробив несподівану заяву.