У Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання: момент потрапив на відео

Київський таксист не захотів одягати маску, везучи пасажирку
У Києві таксист вигнав пасажирку з машини після її прохання надіти маску. Дівчину водій випровадив з авто прямо в дощ і скасував замовлення. Після прохання дівчини надіти маску і їхати, чоловік сказав, що не хоче сперечатися і псувати свій вечір. Цей момент потрапив на відео, яке опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Наголошується, що дівчина входить в групу ризику, через те, що у неї є хронічні захворювання.
У Києві таксист вигнав з машини пасажирку
В коментарях українці почали обговорювати вчинок водія і пригадали численні неприємні історії про такистів. Але є і ті, хто захищає водія.
Як ми раніше писали, у Львові таксист напав на 14-річну пасажирку.