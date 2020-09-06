У Львові таксист напав на 14-річну пасажирку: у мережу потрапило відео

У Львові таксист з газовим балончиком напав на 14-річну пасажирку (колаж: РБК-Україна)

Таксист розпилив газовий балончик в обличчя пасажирки після словесної перепалки

У Львові таксист з газовим балончиком напав на 14-річну пасажирку. Інцидент стався з водієм таксі служби Bolt. Чоловік завдав дівчинці умисні легкі тілесні ушкодження після словесного конфлікту через те, що дівчина затрималася і змусила водія її чекати. Всі подробиці й відео – в нашій статті.

Інцидент стався в п'ятницю, 4 вересня у Львові на вулиці Стуса. У поліцію подзвонили свідки події. Вони повідомили, що на дівчину напав водій таксі. Про це розповіли на офіційному сайті поліції Львівської області.

Поліцейські з'ясували, що 29-річний львів'янин, водій таксі Bolt – розпилив газовий балончик в очі 14-річній дівчині. Люди на вулиці були свідками й допомогли дівчині дістатися до лікарні.

Під час поїздки дівчина записувала відео з самого початку конфлікту з таксистом. Судячи з діалогу, пасажирка спізнилася на кілька хвилин, після чого водій зробив їй зауваження: "вам приносить задоволення коли вас чекають?". Дівчина відповіла, що доплачує за це гроші. Згодом і пасажирка зробила водієві зауваження з приводу повільної їзди та телефонних розмов під час водіння. Через все це дівчина не вийшла на місці призначення, а раніше, чого сама і вимагала у водія. Гроші за поїздку пасажирка нібито залишила на сидіння. І раптом водій наздогнав її на вулиці та розпорошив в обличчя газовий балончик.

Чоловіка затримали. В його автомобілі виявили газовий балончик "Кобра-1Н". Батьки дівчини написали на нападника заяву в поліцію.

За станом на поточний момент нападник водій вже затриманий. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею про умисні легкі тілесні ушкодження. Рішенням суду чоловік може бути оштрафований на 850 гривень, провести 200 годин на громадських роботах або відправиться на виправні роботи до року часу.

На цей інцидент вже відреагували в компанії, кажуть: зараз намагаються з'ясувати всі деталі, а водія відключили від платформи.

Нагадаємо, що раніше київський таксист висадив політика через правила карантину.

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