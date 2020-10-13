В Киеве таксист выгнал пассажирку на дождь из-за ее просьбы: момент попал на видео

В Киеве таксист выгнал пассажирку из машины после ее просьбы надеть маску. Девушку водитель выпроводил из авто прямо в дождь и отменил заказ. После просьбы девушки надеть маску и ехать, мужчина сказал, что не хочет спорить и портить свой вечер. Этот момент попал на видео, которое опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что девушка входит в группу риска, так как у нее есть хронические заболевания.

В Киеве таксист выгнал из машины пассажирку

В комментариях украинцы принялись обговаривать поступок водителя и вспомнили многочисленные неприятные истории о такистах. Но есть и те, кто защищает водителя.

У вересні я переходив дорогу ввечері, десь о 22:00 біля заправки і водій Uber почав на мене матюкатися, що я перед ним на пішохідному переході перейшов дорогу, бо відітєлі він зупинився, щоб мене пропустити. Ось і вся суть уберівців.

В том, что маска защищает не носителя ,а наоборот окружающих от того, что выдыхает носитель маски. Увы...на примере Вашего комментария сразу видно, что познания наших людей об элементарных правилах защиты во время эпидемии - на уровне ниже плинтуса.

Толку от этой маски? Все правильно водитель сделал. Пассажиру нужно - пусть и одевает.

Ну так, а в чем проблема вообще? Не понравилось, поставила низкую оценку или вызвала другую тачку. Это как ныть на черствый хлеб в маркете после покупки.

Как мы ранее писали, во Львове таксист напал на 14-летнюю пассажирку.