В Киеве таксист выгнал пассажирку на дождь из-за ее просьбы: момент попал на видео

Киевский таксист не захотел надевать маску, везя пассажирку
В Киеве таксист выгнал пассажирку из машины после ее просьбы надеть маску. Девушку водитель выпроводил из авто прямо в дождь и отменил заказ. После просьбы девушки надеть маску и ехать, мужчина сказал, что не хочет спорить и портить свой вечер. Этот момент попал на видео, которое опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что девушка входит в группу риска, так как у нее есть хронические заболевания.
В Киеве таксист выгнал из машины пассажирку
В комментариях украинцы принялись обговаривать поступок водителя и вспомнили многочисленные неприятные истории о такистах. Но есть и те, кто защищает водителя.
Как мы ранее писали, во Львове таксист напал на 14-летнюю пассажирку.