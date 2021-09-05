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У Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту

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Київ , Неділя 05 вересня 2021 21:44
У Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту Фото: у Києві таксист побив італійку (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Києві таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок похилого віку. Після того як з ним розплатилися він штовхнув, а потім і вдарив одну з них. Чоловік також спробував домовиться з очевидцями інциденту.

Про цей випадок розповіла мешканка столиці Ольга Нємцева на своїй сторінці в Facebook.

Після того, що сталося іноземки швидко зайшли в готель.

"Я скам'яніла від побаченого і від того, що охоронець готелю зробив вигляд, що нічого не відбувається", - написала дівчина, яка все це бачила разом з чоловіком.

У Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту

У Києві таксист побив італійку (фото: facebook.com/nemceva.olga)

Ольга заблокувала своїм авто машину таксиста і пригрозила йому судом. Він почав доводити їй, що все зробив правильно і йому просто не пощастило, що вона їхала за ним.

Потім він почав просити нічого нікому не розповідати. Ольга повела його до жінок на ресепшн просити вибачення.

У Києві таксист побив італійку (відео: facebook.com/nemceva.olga)

"Але цих вибачень мало! Я не хочу, щоб такий "достойник" попався моїй або вашій мамі! Тому публікую цей пост. Паралельно звертаюся до МВС. Я не хочу, щоб в моїй країні був імідж бандитського краю, де не можна навіть безпечно в готель доїхати", - додала вона.

Нагадаємо, у Дніпрі таксисти жорстоко знущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд.

Раніше під Запоріжжям п'яний таксист "покатав" на капоті поліцейського і зламав йому обидві ноги.

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