У Києві суворо провчили любителів паркуватися в недозволеному місці: відео "самосуду"

У мережі з'явилося відео з демонстрацією підсумку таких радикальних заходів з боротьби з "героями паркування".

У публікації зазначається, що "покарати" порушників ПДР, які вперто залишають свій транспорт на вузькій дорозі біля ЖК "Навігатор" на Балтійському провулку і блокують проїзд, міг "якийсь невловимий Зорро, який періодично вирішує питання кардинально".

На кадрах видно 5 іномарок зі спущеними або пробитими колесами, які стоять уздовж провулка біля житлового будинку.

Цілій групі "героїв паркування" спустили колеса на Оболоні в Києві (фото: скріншот з відео)

Також вказується, що від "героїв паркування" страждають жителі ЖК вже багато місяців - люди просять не кидати тут авто, оскільки закривається дорога, проїжджаючі машини не можуть роз'їхатися, утворюються великі затори.

Крім того, на цій ділянці дороги було вже кілька ДТП, що повністю паралізує заїзд і виїзд з житлового комплексу.

"Місцеві проводили бесіди, залишали записки, повісили стрічку з роздруківками "не паркуються", але паркуванців це зупинило", - йдеться в повідомленні

На київській Оболоні "героям паркування" спустили колеса (фото: скріншот з відео)

І ось так доходить до "самосуду", хоча ефект від нього триває всього близько двох тижнів, після чого автохами знову починають ставити свій транспорт порушеннями правил.

Відео: у Києві жорстоко провчили "героїв паркування" на Оболоні