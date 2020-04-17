Коли у Києві стане легше дихати: опублікований прогноз на тиждень

Смог у Києві зробив столицю однією з найбільш забруднених повітрям міст у світі. Сервіс по вивченню якості атмосфери у всьому світі Air Visual повідомив, що повітря в столиці є небезпечним для життя. Коли ж дихати в столиці стане легше, читайте в матеріалі Styler.

В Укргідрометцентрі заявляють, що інформація про кошмарний забруднення повітря - це неправда.

"Ті ресурси, які показують забруднення на території України і по Києву, не відповідають дійсності, адже це дуже велике перебільшення, що в Києві найбільш забруднена атмосфера у світі. Це неправда", - розповів телеканалу "112" Микола Кульбіда.

За словами синоптика, вчора у місті було багато пилу, який занісся вітром з полів, які не були достатньо зволожені, але якість повітря не погіршилося. Кульбіда запевняє, що ситуація поступово поліпшується, все нормалізується до 20 квітня.

"Ситуація покращується у другій половині дня, коли поверхня, що підстилає, і повітря прогрівається і починається турбулентність, тобто перемішування повітряних мас у верхніх і нижніх шарів. Таким чином ситуація поліпшується", - сказав Кульбіда.

Сайт моніторингу якості повітря IQAIR стверджує, що на проспекті Науки в Києві індекс якості повітря найвищий - 429 AQI, на Осокорках - 298 AQI.

Якщо враховувати прогноз погоди і якість повітря на проспекті Науки в Києві, то можна сказати, що легше дихати там стане вже 18 квітня.

Зниження рівня забруднення за прогнозом має розпочатися після обіду 17 квітня.

Синоптики пргнозируют дощі в Києві та Київській області вже з 18 квітня, а це означає, що якість повітря має піти вгору.

До речі, МОЗ повідомив, що наразі у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Проте цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій.

Як ми раніше писали, повітря у Києві став найбруднішим у світі, але радіації в ньому немає.