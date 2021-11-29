RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві в спортмагазині продають м'ячі з символікою РФ: розгорається скандал

Автор: Світлана Мащенко

В Києві на проспекті Романа Шухевича в магазині знайшли м'ячі, виконані з використанням російської символіки.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, якому фото та інформацію надіслали, за його словами, "небайдужі громадяни".

Таку знахідку виявили в магазині Nazari toys, що на Шухевича, 32 (Райдужний масив).

На спортінвентарі зображений російський триколор, а також написи "Russia".

Просять за один такий м'яч небагато - всього 65 грн. Цікаво, що поруч з російським лежить на вітрині і український - за гербом, жовтого кольору - але побільше і подорожче, аж за 195 грн.

"Навряд це помилка при закупівлі або "не помітили", адже цей товар хтось закупив, доставив, прийняв на склад та виставив на вітрину", - пише активіст.

Фото: М'ячі з символікою РФ продають в Києві (t.me/ssternenko)

Дехто з користувачів жартує, що то навмисне - аби пинати, не шкодуючи сил. Ось що пишуть коментатори:

  • Та то товар москалів ногами копати;
  • Може це щоб московитський прапор ногами били? Хоча навряд чи, просто бабки не пахнуть для багатьох;
  • Ну все вірно, щоб штовхати його не шкодуючи сил;
  • Ще й на вулиці Шухевича;
  • Проблема скоріше в тих, хто це купує. Якби не вони, то магазин би і не продавав.

Раніше ми писали, що перевізник BlaBlaCar вляпався в скандал через карту України, опублікувавши її без Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяскандал