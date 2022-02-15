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У Києві співробітник Нової пошти кинувся в палаючу квартиру, щоб врятувати жінку (відео)

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Київ , Вівторок 15 лютого 2022 11:12
У Києві співробітник Нової пошти кинувся в палаючу квартиру, щоб врятувати жінку (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві співробітник Нової пошти витягнув жінку з палаючої квартири
Автор: Роман Мирончук

У Києві в одній з квартир сталося загоряння. У цей час вдома перебувала літня жінка. Їй пощастило, що співробітник Нової пошти проявив сміливість і витягнув її з палаючої квартири.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на Куренівці на вулиці Кирилівська, 126/2. На відео видно, як з квартири киянки на другому поверсі йде густий чорний дим. При цьому прямо під нею знаходиться 146 відділення Нової пошти.

На відео видно, як співробітник Нової пошти забрався на козирок і потім заліз на балкон палаючої квартири, де стояла жінка. Він швидко взяв її на руки і виніс на козирок. Після чого поліцейський забрався сходами на козирок, щоб надати допомогу жительці Києва.

Зазначимо, що на цьому хлопець, який врятував жінку, не зупинився. Він взяв вогнегасник і стоячи на козирку почав гасити пожежу.

Користувачі мережі прокоментували інцидент, і похвалили молодого чоловіка за проявлену мужність.

  • Красунчик;
  • Браво! Людина! Чоловік!
  • Низький уклін за вчинок;
  • Сподіваюся, що Нова пошта випише йому премію;
  • Молодець. Хтось із працівників краде посилки, хтось рятує життя;
  • На його місці повинен бути поліцейський, який явно не поспішає;
  • Молодець. Не розгубився, не побоявся.

Нагадаємо, під Вінницею школярка дивом врятувала брата від загибелі, який пішов під лід за лічені секунди.

Раніше в Києві рибалка врятував життя хлопчика на крижині.

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