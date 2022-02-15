У Києві співробітник Нової пошти кинувся в палаючу квартиру, щоб врятувати жінку (відео)
У Києві в одній з квартир сталося загоряння. У цей час вдома перебувала літня жінка. Їй пощастило, що співробітник Нової пошти проявив сміливість і витягнув її з палаючої квартири.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався на Куренівці на вулиці Кирилівська, 126/2. На відео видно, як з квартири киянки на другому поверсі йде густий чорний дим. При цьому прямо під нею знаходиться 146 відділення Нової пошти.
На відео видно, як співробітник Нової пошти забрався на козирок і потім заліз на балкон палаючої квартири, де стояла жінка. Він швидко взяв її на руки і виніс на козирок. Після чого поліцейський забрався сходами на козирок, щоб надати допомогу жительці Києва.
Зазначимо, що на цьому хлопець, який врятував жінку, не зупинився. Він взяв вогнегасник і стоячи на козирку почав гасити пожежу.
Користувачі мережі прокоментували інцидент, і похвалили молодого чоловіка за проявлену мужність.
- Красунчик;
- Браво! Людина! Чоловік!
- Низький уклін за вчинок;
- Сподіваюся, що Нова пошта випише йому премію;
- Молодець. Хтось із працівників краде посилки, хтось рятує життя;
- На його місці повинен бути поліцейський, який явно не поспішає;
- Молодець. Не розгубився, не побоявся.
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