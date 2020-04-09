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Як у Києві дотримуються карантину: з'явилося цікаве відео

STYLERЖиття    09.04.2020 - 11:05
Як у Києві дотримуються карантину: з'явилося цікаве відео
У Києві порушують карантин (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явився ролик з людьми, які не дотримуються правил карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня до 24 квітня. У цей час для громадян ввели ряд обмежень, серед яких заборона походів на дитячі та спортивні майданчики, а також заборона збиратися більше двох людей на вулиці. Але деякі українці вважають, що правила можна порушувати.

Так, в мережі з'явилося відео одного з районів столиці, де діти спокійно грають на майданчиках, а дорослі з задоволенням грають в теніс. Ролик опублікували на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Доброго часу доби! Ось так дотримується карантину у місті Київ. Навпроти будинку Тростянецька 8б, причому хлопці збираються стабільно кожен день, іноді два рази. Поліція не реагує", – написали під відео.

Наголошується, що поліція зовсім не реагує на дії людей.

У Києві порушують правила карантину (facebook/Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, у Житомирі люди грубо порушують карантин. Там біля ринків збираються велика кількість людей, а церкви продовжують здійснювати релігійні обряди.

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