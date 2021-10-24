У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчне відео

НП сталася в парку "Перемога", що на Дарниці в суботу, 23 жовтня.

Пізніше з'ясувалося, що рятувальника звуть Ігор, він з Івано-Франківської області, працює в поліції.

Що могло статися на озері

Стали відомі і подробиці події. Крім Ігоря ангелом-хранителем для дитини стала дівчина, яка побачила у воді дитину, побігла до неї і покликала на допомогу.

Коли дівчинку витягли, ще один чоловік швидко зняв з неї мокрий одяг і укутав своєю кофтою.

Дівчинку звуть Соня, їй 4-5 років. Вона плакала і нічого не говорила. Що дивно, дитина була в підгузку, і одягнеа зовсім не по сезону.

Мама дитини з'явилася хвилин через п'ять, схопила дитину і швидко втекла ще до прибуття поліції і швидкої.

Як саме дівчинка опинилася у воді, а судячи з відео - вона була далеко від берега - не повідомляється. Відомо, що в кінці парку є невелике довге озеро, штучно розширене і облаштоване, над водоймою є містки, а також пункт прокату човнів і катамаранів.