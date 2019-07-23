У Києві під школою впіймали збоченця: подробиці інциденту

Фото: колаж РБК-Україна

Ексгібіціоніст займався самозадоволенням на території гімназії в Дарницькому районі столиці

У Києві збоченець прилюдно займався самозадоволенням на території гімназії №267 на вулиці Архітектора Вербицького у Дарницькому районі. Ексгібіціоністом виявився уродженець Російської Федерації (з Глазова в Удмуртії). Суд засудив його за порушення громадського порядку і хуліганство до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Відповідний вирок опублікований на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

Зазначається, що чоловік не визнав свою провину. Сам інцидент стався 9 березня. Збоченця за ганебним заняттям застали перехожі та батьки з дітьми - чоловік зняв штани й труси і прилюдно "з особливим цинізмом" оголив свій статевий орган і зайнявся мастурбацією.

Обурені люди викликали поліцію і неадеквата затримали.

Ілюстративне фото: Поліція (РБК-Україна)

При цьому сам ексгібіціоніст стверджував у суді, що нічого такого не робив. Начебто напередодні разом з дружиною відправився провідати онуків, прийняв пігулку від тиску і вирішив прогулятися, і так опинився біля гімназії.

Потім чоловік ніби дістав мобільний телефон і переписував дані в свій блокнот. Характерні рухи руки, мовляв, насправді були наближенням і віддаленням блокнота на відстань витягнутої руки через поганий зір.

Однак після показань свідків, суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та виніс вирок.

Фото: скрін reyestr.court.gov.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно кияни забили тривогу в мережі через збоченця, який в маршрутці з розстебнутими штанами треться про дівчат, прикриваючись пакетом.

Також ми писали про те, що не так давно у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою зґвалтування.

Нагадаємо, що раніше в Черкасах молодий чоловік спробував викрасти і зґвалтувати 12-річну дівчинку, але йому завадив випадковий перехожий.