Мовчать і терплять: киянок попередили про збоченця в маршрутці (фото)

У Києві в громадському транспорті сексуально стурбований пасажир треться об дівчат
У Києві помітили збоченця, який в маршрутці із розстебнутими штанами треться про дівчат. При цьому він прикривається пакетом. Молодого чоловіка "на гарячому" сфотографували в маршрутному автобусі №18+7 (Лук'янівка-Багговутівська). Про випадок розповіла мешканка столиці Марина Полякова на Facebook-сторінці спільноти "Виноградар".
Також вона опублікувала відповідні фото.
Повідомлення про випадок сексуальної девіації в київській маршрутці - фроттеризмі - всерйоз стурбувало користувачів мережі.
У київській маршрутці помітили збоченця (Фото: facebook.com/groups/wenik)
Авторка посту закликала дівчат бути уважними, інакше "потім доведеться прати речі, це в кращому випадку".
Тривожна звістка про збоченця викликала неоднозначну реакцію - у коментарях звучать і обурені, і саркастичні заяви. Також деякі нарікають на "слабку доказову базу" - мовляв, на фото не все очевидно, щоб відразу вішати на людину клеймо сексуального маніяка. Втім, більшість сходиться на тому, що закривати очі на ознаки неадекватної поведінки і мовчати про це не можна - і байдужість по суті рівносильна заохоченню нездорових дій.
Крім того, деякі користувачі мережі розповідають про аналогічний випадок в іншому транспорті - тролейбусі №18.
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Як повідомлялося раніше, у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою згвалтування.
Також ми писали про те, що у Черкасах молодий чоловік спробував викрасти і зґвалтувати 12-річну дівчинку, але йому завадив випадковий перехожий.