У Києві школярки влаштували розправу над подругою: хлопці знімали і коментували

В Києві дівчата-підлітки 16-річного віку вирішили "покарати" свою подругу. Вони жорстоко побили її, а хлопці в цей час знімали і коментували. На щастя, знайшовся один сумлінний парубок, який розійняв конфлікт.

Відео і фото нині гуляє столичними пабліками, а в поліції вже зробили заяву. Деталі - в матеріалі Styler нижче.

Забризкали, а потім побили руками-ногами

Що саме стало причиною конфлікту - невідомо. Кадри починаються з моменту, коли одна з подруг забризкує сльозогінним газом дівчині обличчя.

Потім жертву за волосся жбурляють на землю, б'ють кулаками в обличчя. Згодом одна з агресорок з цигаркою в зубах і баночкою напою наносить удар ногою по голові, до неї приєднуються й інші нападниці.

Фото: Побиття школярки потрапило на відео (facebook.com/UA.KyivPolice)

За кадрами видно, що в побитті брали участь троє дівчат. Інші ж хлопці-дівчата спостерігали, один знімав на камеру, коментуючи при цьому, ніби це якийсь боксерський поєдинок: "Зараз полетить", "Полетіло", "Уууу".

Все закінчилося, коли один з парубків підбіг і відтягнув агресорку, яка саме намірювалася втоптати обличчя бідолаги в землю.

Відео можна побачити за посиланням. Обережно, воно чутливого вмісту!

Судячи з даних поліції, подія сталася в Дарницькому районі

Нападницям загрожує покарання

До поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив, що його неповнолітню доньку побили однокласниці.

Поліцейські виявили у мережі інтернет відео інциденту, що дало змогу кваліфікувати дії зловмисниць за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене групою осіб. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За фактом хуліганських дій, вчинених 16-річними дівчатами, слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують матеріали для повідомлення їм про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває досудове розслідування.