В Киеве школьницы устроили расправу над подругой: парни снимали и комментировали

В Киеве девочки-подростки 16-летнего возраста решили "наказать" свою подругу. Они жестоко избили ее, а парни в это время снимали и комментировали. К счастью, нашелся один добросовестный парнишка, который разнял конфликт.

Видео и фото сейчас гуляет по столичным пабликам, а в полиции уже сделали заявление. Детали - в материале Styler ниже.

Забрызгали, а потом избили руками-ногами

Что именно стало причиной конфликта - неизвестно. Кадры начинаются с момента, когда одна из подруг забрызгивает слезоточивым газом девушке лицо.

Потом жертву за волосы швыряют на землю, бьют кулаками в лицо. Впоследствии одна из агрессорок с сигаретой в зубах и баночкой напитка наносит удар ногой по голове, к ней присоединяются и другие нападающие.

Фото: Избиение школьницы попало на видео (facebook.com/UA.KyivPolice)

На кадрах видно, что в избиении участвовали три девушки. Другие же парни-девушки наблюдали, один снимал на камеру, комментируя при этом, будто это какой-то боксерский поединок: "Сейчас полетит", "Полетело", "Уууу".

Все закончилось, когда один из парней подбежал и оттащил агрессоршу, которая как раз намеревалась втоптать лицо бедолаги в землю.

Видео можно увидеть по ссылке. Осторожно, оно чувствительного содержания!

Судя по данным полиции, происшествие произошло в Дарницком районе

Нападавшим грозит наказание

В полицию Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что его несовершеннолетнюю дочь избили одноклассницы.

Полицейские обнаружили в сети интернет видео инцидента, что позволило квалифицировать действия злоумышленниц по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для сообщения им о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Продолжается досудебное расследование.