"Дістану волину і пристрелю": водій Range Rover погрожував "копам" у центрі Києва (відео)

У Києві водій припаркував свій позашляховик на перехресті Богдана Хмельницького та Лисенка, де, як відомо, живе мер Києва. На зауваження інспекторів прибрати авто, почав їм погрожувати.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Свій Range Rover "герой" поставив не тільки під вікнами Віталія Кличка, а й на зебрі.

"У Києві інспектори оштрафували базового нащадка на рейнджровері за паркування на пішохідному переході", - йдеться в повідомленні.

Чоловік почав філософствувати, що ставити авто він має право, а на прохання переставити на іншу вулицю, він відповів, що відведе інспектора "за ріг" і там розбереться "по-чоловічому".

Фото нашого "героя" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Коли йому зробили зауваження, що воєнний стан не скасовує правил паркування, він став погрожувати.

"Ти знаєш, що таке воєнний стан? Це я повинен дістати волину і тебе пристрелити", - заявив водій інспектору поліції.