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У Києві зараз йдуть активні бойові дії: жителів столиці просять не виходити на вулицю

Автор: Роман Мирончук

У Києві в ніч з 25 на 26 лютого проходять активні бойові дії. У зв'язку з цим жителів столиці просять дотримуватися спокою, бути обережними і не виходити на вулицю.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал КМДА.

Якщо ви в укритті - не залишайте його зараз.

Якщо ви вдома - не підходите до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся в закритому приміщенні, наприклад, у ванній, і прикрийтеся чим-небудь, що завадить пораненню від уламків від куль.

Якщо ви почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") - негайно прямуйте до найближчого укриття!

Карта укриттів Києва доступна за цим посиланням.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".

Також у мережі з'явилися відео вибухи біля станції метро "Берестейська". На ньому видно, як ворогові дають відсіч військові ЗСУ та територіальна оборона міста.

Відео: напад на військову частину у Києві вночі 26 лютого та стрілянина

Зазначимо, що за повідомленнями киян в мережі, в місті прозвучали близько 50 пострілів і кулеметних черг, а також були вибухи в районі Шулявки і зоопарку близько 02:50.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко передає, що в Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".

Також в мережі з'явилися відео вибухів біля станції метро "Берестейська". На ньому видно, як ворогові дають відсіч військові ЗСУ та територіальна оборона міста.

Ми також писали про те, що в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині прогриміли нові вибухи. Противник намагався атакувати станцію, яка обслуговує Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський, та частину Шевченківського району.

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