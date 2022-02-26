У Києві зараз йдуть активні бойові дії: жителів столиці просять не виходити на вулицю

Якщо ви в укритті - не залишайте його зараз.

Якщо ви вдома - не підходите до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся в закритому приміщенні, наприклад, у ванній, і прикрийтеся чим-небудь, що завадить пораненню від уламків від куль.

Якщо ви почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") - негайно прямуйте до найближчого укриття!

Карта укриттів Києва доступна за цим посиланням.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".

Також у мережі з'явилися відео вибухи біля станції метро "Берестейська". На ньому видно, як ворогові дають відсіч військові ЗСУ та територіальна оборона міста.

Відео: напад на військову частину у Києві вночі 26 лютого та стрілянина