У Києві зараз йдуть активні бойові дії: жителів столиці просять не виходити на вулицю

У Києві в ніч з 25 на 26 лютого проходять активні бойові дії. У зв'язку з цим жителів столиці просять дотримуватися спокою, бути обережними і не виходити на вулицю.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал КМДА.
Якщо ви в укритті - не залишайте його зараз.
Якщо ви вдома - не підходите до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся в закритому приміщенні, наприклад, у ванній, і прикрийтеся чим-небудь, що завадить пораненню від уламків від куль.
Якщо ви почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") - негайно прямуйте до найближчого укриття!
Карта укриттів Києва доступна за цим посиланням.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".
Також у мережі з'явилися відео вибухи біля станції метро "Берестейська". На ньому видно, як ворогові дають відсіч військові ЗСУ та територіальна оборона міста.
Відео: напад на військову частину у Києві вночі 26 лютого та стрілянина
Зазначимо, що за повідомленнями киян в мережі, в місті прозвучали близько 50 пострілів і кулеметних черг, а також були вибухи в районі Шулявки і зоопарку близько 02:50.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко передає, що в Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".
Також в мережі з'явилися відео вибухів біля станції метро "Берестейська". На ньому видно, як ворогові дають відсіч військові ЗСУ та територіальна оборона міста.
Ми також писали про те, що в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині прогриміли нові вибухи. Противник намагався атакувати станцію, яка обслуговує Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський, та частину Шевченківського району.