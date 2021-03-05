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У Києві родина ромів влаштувала похоронну церемонію біля школи та дитсадка

Автор: Володимир Костирін

У Києві родина ромів влаштувала поминки у дворі житлових будинків на Троєщині, і вирішила поховати померлого тут же, під вікнами квартир багатоповерхівок, біля школи та дитячого садка.

Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайні новини. ICTV".

Так, роми винесли труну з покійним у двір і встановили на дерев'яних піддонах, принесли хрест з вінками і почали споруджувати тент. Коли уражені мешканці будинку побачили таку підготовку до церемонії та лопати в руках у родичів покійного, стали дзвонити в поліцію.

На місце прибуло кілька екіпажів правоохоронців, які спробували відмовити ромів від задуманого, і перенести труну з небіжчиком до квартири.

Виявилося, що громадяни у скорботі мали намір провести в останню путь померлого главу сімейства і поховати під яблунею біля будинку. Мовляв, саме такою була остання воля покійного.

За словами свідків інциденту, роми поводилися агресивно і нецензурно висловлювалися. Врешті-решт вони погодилися занести труну з небіжчиком в їх квартиру, але наполягали, щоб це зробили самі "копи". Через деякий час родичі померлого зрозуміли, що правоохоронці на таке йти не збираються, і організували все самі, за допомогою інших сусідів.

Чи справді роми збиралися провести поховання тут же у дворі - залишається тільки здогадуватися. Хоча деякі мешканці будинку в цьому впевнені, киянин Олександр, який добре знає родину небіжчика, запевнив, що це не так, і яму посеред будинків ніхто копати не збирався.

"Це все казки. Це вони просто поставили труну й попрощалися. Там нормальні люди, адекватні. Це вже наговорюють, тому що роми", - зазначив чоловік.

Відео: На київській Троєщині родина ромів влаштувала поминки у дворі й планувала поховати померлого біля багатоповерхівки

Раніше повідомлялося, що влітку під Харковом евакуювали ромів, проти яких ополчилося село.

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