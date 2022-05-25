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У Києві на ринку продають небезпечний фрукт: постраждав чоловік

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Київ, Середа 25 травня 2022 15:20
У Києві на ринку продають небезпечний фрукт: постраждав чоловік На ринку Києва продают небезпечний фрукт (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві чоловік отруївся черешнею, яку придбав на ринку. Плоди було привезено з Іспанії.

Аналіз виявив наявність у плодах хімікату, що використовується для боротьби з комахами, повідомили в пресслужбі Держспоживслужби Києва.

"Надійшло звернення про отруєння громадянина, який вживав черешні Cerezas-Cherries (виробник Іспанія). Фахівці відібрали зразки для аналізу", - йдеться у повідомленні.

Експерти виявили у черешні фосфорорганічний інсектицид "Бромофос" у концентрації 0,13 мг/кг (при нормі не більше 0,07 мг/кг). Він використовується для боротьби з мухами, курячими кліщами, вошами та блохами.

Такий показник не відповідає вимогам ДСТУ EN 12393-1.2.3:2003, що могло призвести до отруєння та виникнення анафілактичного шоку.

"Черешня Cerezas-Cherries, виробник Іспанія, знята з реалізації на оптовому ринку "Фермер" за адресою: м. Київ , вул. Електротехнічна, 18", - повідомили в пресслужбі.

Також Держспоживслужба звернулася до правоохоронців із проханням відреагувати на цей випадок.

У Києві на ринку продають небезпечний фрукт: постраждав чоловікУ Києві на ринку виявили небезпечну черешню (facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Як правильно мити фрукти, щоб змити з них всю хімію

Щоб магазинні фрукти були чистими, недостатньо просто помити їх під водою. Для миття бажано використовувати воду, в яку додати речовину.

Мова не йде про будь-які складні засоби і компоненти. Допоможе звичайна сода.

Зокрема, потрібно взяти глибоку миску, наповнити її водою і додати содовий компонент (вистачить чайної ложки на літр чистої рідини).

В отриманий розчин потрібно занурити куплені в магазині фрукти й овочі.

Далі плоди слід помити звичним способом: фільтрованою водою або водою з-під крана. Це потрібно для того, щоб прибрати залишки соди.

Раніше ми повідомляли, як мити овочі, фрукти та зелень правильно, щоб позбутися паразитів і патогенних бактерій.

Також ми писали, що лікарі з'ясували, які цитрусові найкорисніші.

Окрім того, читайте, що вчені назвали фрукт, який служить натуральним антидепресантом.

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