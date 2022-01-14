У Києві рибалка врятував життя хлопчика на крижині: чим закінчилася історія для героя

Як все сталося

У квітні 2021 року на Троєщині на водоймі Річард Гор рибалив з другом. В цей час до них підбіг чоловік з питанням, чи є у них човен. Виявляється, на крижині був хлопчик. Того дня на водоймі був суцільний лід. Чоловіки кинулися на допомогу дитині.

Потім з'ясувалося, що хлопчик разом з другом, пішли на лід, щоб спостерігати за рибами. Один - відколовся, інший - морально підтримував з берега.

Діяти потрібно було без роздумів. Річард зрозумів, що хлопця можна витягнути спінінгом.

Поки дорослий повільно крутив котушку, щоб не обірвати волосінь, хлопчик ніби-б і забув, що в небезпеці. Через кілька хвилин рятувальна операція успішно завершилася. Хлопець навіть не замочив ноги, операція з порятунку пройшла блискуче.

Мати була вдячна

Пізніше чоловікові зателефонувала з подяками мати дитини. Вона була дуже вдячна за порятунок і пропонувала зустрітися, але пізніше на зв'язок не вийшла.

Після публікації відео з порятунком на своїй сторінці Річард отримав три тисячі повідомлень з подяками. За його словами, він відповідав на них кілька місяців.

Після тієї історії Річард завжди з собою на риболовлю бере мотузку, щоб у разі чого прийти на допомогу.

Також Річард отримав премію "Людина, що вражає".