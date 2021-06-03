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У Києві вирішили оригінально покосити траву: використали "альпіністів"

Автор: Людмила Жукова

Біля Андріївської церкви в Києві, яка знаходиться на Андріївському узвозі, працівники музею вирішили оригінально покосити траву. Вони використовували для цього спорядження альпіністів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник директора Національного музею "Софія Київська" Вадим Кириленко.

"Альпіністський покіс трави виглядає так", - підписав він кумедне фото.

Біля Андріївської церкви скосили траву (фото: Facebook / Вадим Кириленко)

Кириленко в коментарі "Вечірньому Києву" розповів, що працівники музею щороку проходять навчання й отримують спеціальні "корочки".

"Це наші хлопці дендрологи працюють "альпіністами". Але вони додатково щороку проходять навчання і отримують "корочки" про дозвіл допуску до роботи на висоті", - розповів заступник директора Національного музею.

Відзначимо, що це вже третій покіс трави в цьому сезоні на території музеїв. До речі, газон на пам'ятнику Золоті ворота замінили на штучний, через те, що там траву нереально покосити.

Як ми писали раніше, в Києві 24 травня відзначилися дивними діями комунальні служби. Так, незважаючи на дощ, недалеко від станції метро "Лівобережна" поливали газон.

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