У Києві на репетиції параду помітили танк, обклеєний скотчем: що це за камуфляж (фото)

Йдеться про новий танк БМ "Оплот", який тільки близько тижня тому був виготовлений на харківському заводі імені Малишева.

Так, на сайті підприємства зазначали, що бойову машину вперше можна буде побачити наживо під час військового параду до 30-річчя незалежності України 24 серпня в Києві.

Це ж підтверджує і волонтер, колишній радник глави Міноборони Юрій Бірюков у своєму Facebook.

"При нас були "Оплоти" в маслі, а тепер будуть "Оплоти" в скотчі. Але якщо серйозно, то це ні*іга от не зрада - його тільки днів п'ять тому зі складального цеху викотили", - йдеться в публікації.

У Києві на репетиції параду побачили танк зі скотчем на корпусі (фото: facebook.com/avgusew)

Так він прокоментував деякі обурені пости в мережі, в яких юзери обсміюють такий клейкий "піксель" на танку та іронізують над побаченим. Як з'ясувалося - даремно

Уточнюється, що на "Оплоті" скотч прикріпили, позаяк клейку стрічку часто використовують при фарбуванні техніки під камуфляж. Зокрема, бойовий транспорт спершу обклеюють скотчем, потім наносять фарбу, після чого скотч знімають, і вуаля - на його місці залишаються світлі квадрати - пікселі. Раніше це не зробили та залишили стрічки, щоб візерунок не потемнів від кіптяви за час репетиції параду.

Скотч у формі "пікселя" на танку "Оплот" викликав масу обговорень в мережі (фото: facebook.com/avgusew)

Втім, варто зауважити, що пізніше в мережі з'явилися знімки, як військові все ж здирали цей скотч з бойової техніки.

Військові ЗСУ віддирали скотч з корпусу танка на репетиції параду в Києві (фото: facebook.com/ksenia.bykova.39)