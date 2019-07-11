У Києві дитині порізали руки на дитячому майданчику: перші подробиці

У Києві дитині порізали руки (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний не зміг пояснити причини свого вчинку

У Києві, на одному з дитячих майданчиків, невідомий чоловік порізав дитині руки. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції міста Києва.

Інцидент стався серед білого дня на дитячому майданчику по вулиці Олени Теліги. До дитини підійшов незнайомий чоловік і порізав йому руки. За малюка заступився хлопець, який у результаті отримав від зловмисника тілесні ушкодження.

Свідки злочину негайно викликали патрульну поліцію, і співробітники правоохоронних органів затримали зловмисника. Ним виявився місцевий житель, 24 років, який раніше проблем із законом не мав.

Навіщо він завдав різані рани дитині – він пояснити не зміг, так як був у стані сильного алкогольного сп'яніння. На даний момент зловмисник поміщений під домашній арешт.

За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Якщо вина підозрюваного буде доведена, то йому світить до 7 років позбавлення волі. У період слідства, за рішенням суду, підозрюваний буде знаходиться під нічним домашнім арештом.

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