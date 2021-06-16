У Києві в рази злетить ціна на парковку: скільки заплатять власники авто

Відзначається, що діючі в столиці тарифи не змінювалися Останні 12 років. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. На його думку, високі тарифи зможуть розвантажити Київ.

"Діючі тарифи переглядаються вперше за 12 років. Вони не змінювалися з 2009 року, хоча з тих пір ціни змінилися на все, включаючи обладнанням, енергоносіями та оплатою праці", - сказав Усов.

Скільки доведеться платити за паркування

Проектом розпорядження пропонується встановити тариф на паркування в центральній частині міста не більше 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях - не більше ніж 25 грн на годину. У спальних районах планують залишити вартість паркування без змін-у розмірі 5 грн / год.

За словами Усова, у вихідні дні та святкові, а також вночі - парковка буде безкоштовною.

Абонементи на паркування

Разом з цим пропонується змінити вартість одноденного та місячного абонементів на паркування. Згідно з проектом розпорядження, їх вартість буде визначатися в залежності від тарифу по конкретному частини міста і проміжку часу, на який надається послуга, при цьому будуть діяти значні знижки: на денний абонемент - 28% від повної вартості; на місячний абонемент в центрі - 50%.

У прилеглих до центру територіях і спальних районах знижки на місячні абонементи складуть 60% і 40% відповідно.

Усов також зазначив, що місто розробило систему електронних сервісів оплати за паркування, що дозволить очистити вулиці Києва від нелегальних паркувальників.