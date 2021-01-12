У Києві дозволили трохи послабити карантин: що стане доступним

У Києві дозволили роботу атракціонів і ковзанок в період локдауна з 8 по 25 січня. Як показав моніторинг у столиці, більшість карантинних обмежень виконуються, а порушників зовсім небагато.

Рішення про роботу атракціонів і ковзанок прийняла Держспоживслужба і як пояснив заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24", функціонування таких видів відпочинку мінімізує ризик зараження.

"Міська рада не заперечує, оскільки вважає, що функціонування таких видів відпочинку на відкритому повітрі при дотриманні протиепідемічних заходів в принципі мінімізує ризик захворювання. Але остаточне рішення приймала Держспоживслужба, відповідно, вона також погодилася з таким рішенням. За результатами перших днів локдауну можу констатувати, що протиепідемічні обмеження в Києві здебільшого дотримуються. Немає підстав на сьогодні навіть обмежувати вхід на станції метрополітену, немає великої тисняви. Мінімальна кількість протоколів про порушення складається в останні дні. За вчора таких протоколів було всього 6", - розповів Бондаренко.

Він додав, що є істотні обмеження в роботі громадського транспорту, які повинні дотримуватися і водії, і пасажири.

"Що стосується громадського транспорту - моніторинг проводиться і по приватним, і по комунальним перевізникам. Що стосується місць, то міський штаб визначив, що має займатися кількість місць, яка вписана в паспорт транспортного засобу. Якщо у нас великогабаритний автобус, тролейбус — там є паспортна кількість місць не тільки для сидіння, але і якась кількість стоячих місць, відповідно, до рухомого складу пасажири допускаються саме в такій кількості", - пояснив заступник міського голови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристи попросили не закривати Буковель на карантин.

А також розповідали про те, що у метро Києва зробили заяву про роботу під час локдауна.