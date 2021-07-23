У Києві викрили паркувальних аферистів: "стрижуть готівку під носом"

"А ви знали, що вже 4 роки в Києві не можна оплатити парковку готівкою? А всі ці "хлопці в жилетах" працюють нелегально," стрижуть" кеш під носом у поліції, але не вбережуть вас від штрафу (або евакуатора)", - сказано в повідомленні під відео.

Як правильно паркуватися і не отримати штраф

Столичні парковки відносяться до підприємства "Київтранспарксервіс". Легальні парковки в столиці позначаються синьою розміткою. Правда, місць на них практично немає. Тут не може бути ніяких паркувальників в жилетах і охоронців. Оплата за паркування тільки за безготівковим розрахунком.

До слова, паркувальників у столиці заборонили ще чотири роки тому.

"Дядьки в жилетах - це розвод. Будь ласка, не давайте нікому готівку", - розповіли журналісти в сюжеті.

Оплатити паркування можна через додаток "Київ цифровий", а також через ПриватБанк, Монобанк і термінали iPay. Більше варіантів немає.

Не платіть готівку за паркування шарлатанам, вони не йдуть в бюджет міста!