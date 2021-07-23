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У Києві викрили паркувальних аферистів: "стрижуть готівку під носом"

Автор: Людмила Жукова

У Києві масово працюю нелегальні паркувальники, які беруть гроші готівкою, хоча в столиці вже як 4 роки ця плата береться не "кешем".

У розслідуванні Bihus.info розповіли про темні схеми аферистів.

"А ви знали, що вже 4 роки в Києві не можна оплатити парковку готівкою? А всі ці "хлопці в жилетах" працюють нелегально," стрижуть" кеш під носом у поліції, але не вбережуть вас від штрафу (або евакуатора)", - сказано в повідомленні під відео.

Як правильно паркуватися і не отримати штраф

Столичні парковки відносяться до підприємства "Київтранспарксервіс". Легальні парковки в столиці позначаються синьою розміткою. Правда, місць на них практично немає. Тут не може бути ніяких паркувальників в жилетах і охоронців. Оплата за паркування тільки за безготівковим розрахунком.

До слова, паркувальників у столиці заборонили ще чотири роки тому.

"Дядьки в жилетах - це розвод. Будь ласка, не давайте нікому готівку", - розповіли журналісти в сюжеті.

Оплатити паркування можна через додаток "Київ цифровий", а також через ПриватБанк, Монобанк і термінали iPay. Більше варіантів немає.

Не платіть готівку за паркування шарлатанам, вони не йдуть в бюджет міста!

Як ми раніше писали, з 1 липня Київ різко підняв ціни на парковку у центральній частині міста і прилеглих до неї районах.

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