В Киеве разоблачили парковочных аферистов: "стригут наличку под носом"

"А вы знали, что уже 4 года в Киеве нельзя оплатить парковку наличными? А все эти "ребята в жилетах" работают нелегально, "стригут" кэш под носом у полиции, но не уберегут вас от штрафа (или эвакуатора)", - сказано в сообщении под видео.

Как правильно парковаться и не получить штраф

Столичные парковки относятся к предприятию "Киевтранспарксервис". Легальные парковки в столице обозначаются синей разметкой. Правда, мест на них практически нет. Тут не может быть никаких парковщиков в жилетах и охранников. Оплата за парковку только по безналичному расчету.

К слову, парковщиков в столице запретили еще четыре года назад.

"Дяди в жилетах - это развод. Пожалуйста, не давайте никому наличные деньги", - рассказали журналисты в сюжете.

Оплатить парковку можно через приложение "Киев цифровой", а также через ПриватБанк, Монобанк и терминалы iPay. Больше вариантов нет.

Не платите наличные деньги за парковку шарлатанам, они не идут в бюджет города!