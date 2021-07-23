ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві викрили паркувальних аферистів: "стрижуть готівку під носом"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 липня 2021 11:07
У Києві викрили паркувальних аферистів: "стрижуть готівку під носом" Фото: у Києві викрили паркувальників-самозванців (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві масово працюю нелегальні паркувальники, які беруть гроші готівкою, хоча в столиці вже як 4 роки ця плата береться не "кешем".

У розслідуванні Bihus.info розповіли про темні схеми аферистів.

"А ви знали, що вже 4 роки в Києві не можна оплатити парковку готівкою? А всі ці "хлопці в жилетах" працюють нелегально," стрижуть" кеш під носом у поліції, але не вбережуть вас від штрафу (або евакуатора)", - сказано в повідомленні під відео.

Як правильно паркуватися і не отримати штраф

Столичні парковки відносяться до підприємства "Київтранспарксервіс". Легальні парковки в столиці позначаються синьою розміткою. Правда, місць на них практично немає. Тут не може бути ніяких паркувальників в жилетах і охоронців. Оплата за паркування тільки за безготівковим розрахунком.

До слова, паркувальників у столиці заборонили ще чотири роки тому.

"Дядьки в жилетах - це розвод. Будь ласка, не давайте нікому готівку", - розповіли журналісти в сюжеті.

Оплатити паркування можна через додаток "Київ цифровий", а також через ПриватБанк, Монобанк і термінали iPay. Більше варіантів немає.

Не платіть готівку за паркування шарлатанам, вони не йдуть в бюджет міста!

У Києві викрили паркувальних аферистів: &quot;стрижуть готівку під носом&quot;

Як ми раніше писали, з 1 липня Київ різко підняв ціни на парковку у центральній частині міста і прилеглих до неї районах.

Читайте РБК-Україна в Google News
аферисты
LITE
23 липня не ходіть до водойм і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити в цей день
23 липня не ходіть до водойм і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити в цей день