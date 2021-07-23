ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве разоблачили парковочных аферистов: "стригут наличку под носом"

Новина українською →
Киев, Пятница 23 июля 2021 11:07
В Киеве разоблачили парковочных аферистов: "стригут наличку под носом" Фото: в Киеве разоблачили парковщиков - самозванцев (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве массово работаю нелегальные парковщики, которые берут деньги наличкой, хотя в столице уже как 4 года эта плата берется не "кэшем".

В расследовании Bihus.info рассказали о темных схемах аферистов.

"А вы знали, что уже 4 года в Киеве нельзя оплатить парковку наличными? А все эти "ребята в жилетах" работают нелегально, "стригут" кэш под носом у полиции, но не уберегут вас от штрафа (или эвакуатора)", - сказано в сообщении под видео.

Как правильно парковаться и не получить штраф

Столичные парковки относятся к предприятию "Киевтранспарксервис". Легальные парковки в столице обозначаются синей разметкой. Правда, мест на них практически нет. Тут не может быть никаких парковщиков в жилетах и охранников. Оплата за парковку только по безналичному расчету.

К слову, парковщиков в столице запретили еще четыре года назад.

"Дяди в жилетах - это развод. Пожалуйста, не давайте никому наличные деньги", - рассказали журналисты в сюжете.

Оплатить парковку можно через приложение "Киев цифровой", а также через ПриватБанк, Монобанк и терминалы iPay. Больше вариантов нет.

Не платите наличные деньги за парковку шарлатанам, они не идут в бюджет города!

В Киеве разоблачили парковочных аферистов: &quot;стригут наличку под носом&quot;

Как мы ранее писали, с 1 июля Киев резко поднял цены на парковку в центральной части города и примыкающих к ней районах.

Читайте РБК-Украина в Google News
аферисты
LITE
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день