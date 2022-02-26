RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві роздали 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів

Автор: Людмила Жукова

У Києві бійцям територіальної оборони роздали зброю. Видано близько 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів.

Про це повідомив Денис Монастирський.

"Вітаю всіх. Я в Києві. Працюємо і організовуємо повністю оборону від ДРГ, видачу зброї. Видано понад 25 тис.одиниць зброї і близько 10 млн. патронів, РПГ, гранат. Київ буде однозначно захищатися! Захищатися і битися до останнього!"- написав Монастирський.

"Пишаюсь і бачу, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки. Самоорганізовуються, щоб не було жодних мародерств та грабежу, тому що поліція зараз працює, у тому числі, і над протидією ДРГ. Знаходимо і даємо їм жару. Спільно з військовими ми формуємо надійний тил оборони. Дякую всім нашим прикордонникам, які першими зустріли бій, нашим нацгвардійцям, нашим поліцейським, нашим рятувальникам", - додав він.

Нагадаємо, що Кличко закликав бізнес допомогти людям в укриттях, лікарням і захисникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ