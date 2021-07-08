В Києві заради нової висотки знесуть культовий ринок-"шайбу": ось таким його запам'ятають

У Києві знаменитий ринок-"шайбу" на Кудряшова, 1А збираються знести, а на його місці побудувати нову висотку. Так, сьогодні депутати Київради проголосували за передачу земельної ділянки під цим базаром, який є одним з візуальних символів Солом'янського району, в оренду для "експлуатації та обслуговування".

Про це 8 липня передала депутат Ксенія Семенова у своєму Facebook .

Відповідне рішення, зазначає вона, дозволяє знести ринок.

Політик також звернула увагу, що питання про долю ринку протягували через сесійну залу близько місяця, і за цей час власник об'єкта не вийшов на зв'язок, не був присутній на сесії та не дав чіткого бачення, що буде в майбутньому з ринком.

Ринок-"шайбу" у Києві на Солом'янці хочуть знести (фото: facebook.com/groups/kyivvibes)

При цьому українські та зарубіжні архітектори били на сполох, занепокоївшись ризиком демонтажу цієї унікальної будівлі, ситуація отримала резонанс у суспільстві та пресі.

"Цікаво, що змусило кількадесят депутатів, які місяць тому рішення не підтримували, зараз голосувати "за". Такими темпами модернізм ми зможемо побачити тільки на вулицях європейських міст, а власний - тільки у підручниках", - обурюється Семенова.

Проект рішення (№08/231-1434/ПР, розділ 3.9.2, пункт 5) передбачає передачу в оренду ділянку під ринком, передбачається нове будівництво з подальшим обслуговуванням нового об'єкта (цільове призначення вказується як "Будівництво та обслуговування будівель торгівлі").

Як виглядає ринок-"шайба", в чому його унікальність, історія об'єкта

Активісти попереджали, що в підсумку в столиці можуть втратити цей експериментальний критий ринок-"шайбу", який становить архітектурну цінність як частина модерністської забудови Солом'янки, а також як рідкісний приклад застосування вантової конструктивної схеми даху.

Ринок-"шайба" свою назву отримав завдяки круглій формі, що зовні нагадує цей спортивний снаряд для гри в хокей. Діаметр будівлі становить 52,4 метра. Перекриття - вантові конструкції з опорою на стіни.

Колишній експериментальний критий ринок "Залізничний" на 140 торгових місць був побудований в 1973 році. За цей час будівля неодноразово перепрофілювалося під магазини, супермаркети, Київську універсальну біржу.

Зазначимо також, що земельна ділянка, де стоїть ринок, розташована на території Центрального історичного ареалу міста Києва та в буферній (охоронній) зоні пам'ятки місцевого значення - "Історичний ландшафт Київських гір і долин річки Дніпро".

Ринок-"шайба" в Києві - архівні знімки, як виглядає зараз і де знаходиться (фото: facebook.com/groups/kyivvibes / wikimapia.org / google.com/maps)