У Києві намагалися пограбувати відому актрису: вона впала на проїжджу частину

Руслана Писанка поскаржилася, що її спробували зухвало пограбувати в Києві серед білого дня. Актриса театру і кіно, телеведуча рано вранці знаходилась на вокзалі і на неї напали кілька ромів. Вони тихо відкрили їй рюкзак, але нічого не встигли вкрасти, адже на підмогу прийшов чоловік актриси. Вона втратила рівновагу і впала прямо на проїжджу частину. Про це співачка повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Роми, не ганьбіть націю! Сьогодні о 6.45 на вокзалі в Києві мене намагалися пограбувати. Я ухилилася і впала прямо на проїжджу частину. Розбитий лікоть, садна, розірваний пуховик. Вони йшли групою за мною, ніби приклеїлися, потрапляючи в резонанс, відкрили рюкзак на ходу. Останню фазу я випадково відчула, різко розвернулася, а за мною 5 осіб орудують.Через різкий поворот всім корпусом втратила рівновагу і проїхалася по асфальту. З відкритої сумки випало все, але грабіжники нічого не забрали, в цей час їх вже виховував мій чоловік. Зализую рани. Будьте пильні, люди. На вокзалі промишляють роми, ті, які, мабуть, не хочуть, щоб їх поважали. Роми, не ганьбіть націю!!!" - написала Писанка.

Скріншот поста (facebook.com/ruslanapisanka)

Пізніше актриса театру і кіно Ольга Сумська звернулася до адміністрації залізничного вокзалу і мера Києва Віталія Кличка з проханням розібратися в беззаконні, яке роблять цигани в місті. За її словами, це ганьба, що така ситуація в центрі столиці досі триває і люди не можуть спокійно дійти до транспорту, адже на них нападають.

"Увага! Звертаємося до керівництва залізничного вокзалу і Віталія Кличка! Скільки це буде тривати Вже декілька разів і ми потрапляли в таку ситуацію, як і Руслана Писанка! На вокзалі безлад! Люди не можуть спокійно дійти з поїзда в таксі і метро, тому що на них нападають сім'ї циган. Абсолютно відверто і нахабно! Раніше вони полювали по два-три, зараз вже виходять на справу сім'ями, оточують людину і роблять свою справу..Ніхто! з поліції за цим не стежить, не захищає людей від нападів представників ромів. Ганьба!" - написала Сумська.

Скріншот поста (facebook.com/ruslanapisanka)