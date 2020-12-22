У Києві п'ятий день шукають дівчинку, яка зникла зі школи (фото і прикмети)

У Києві вже п'ятий день розшукує 13-річну Олену Ципаченко. Дівчинка 17 грудня пішла зі школи з четвертого уроку і дотепер про її місцезнаходження нічого не відомо. Дитина навчається в школі №13 за адресою вулиця Потапова, 3. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Прикмети зниклої дівчинки: зріст 168 сантиметрів, худорлявої статури, фарбоване волосся рудуватого відтінку, обличчя овальне, ніс кирпатий, родимка над верхньою губою зліва, видима сутулість.

Вона була одягнена у коротку куртку темно-зеленого (хакі) кольору, такого ж кольору шапочка, облягаючі джинси темно-сині, чорні кросівки, та при собі мала рюкзак сріблястого кольору.

Як повідомили у коментарях, телефон дівчинки відключений з 17 грудня.

У Києві зникла 13-річна школярка Олена Ципаченко (фото: Київ Оперативний)

В поліції просять, якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження неповнолітньої, телефонувати за номером 102.

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